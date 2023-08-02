Психолог объяснила, как россиян заставляют поджигать военкоматы Психолог Москвина рассказала, что граждан могут заставлять жечь военкоматы угрозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные, которые звонят россиянам и предлагают поджигать военкоматы, вряд ли используют особенные психологические приемы, они могут запугивать и провоцировать, заявила NEWS.ru психолог Алена Москвина. Она объяснила, что в текущей обстановке в стране многие переживают за себя и близких, людей легко заставить даже поджечь военкомат.

Каких-то особенных психологических приемов тут, думаю, нет. Но я не знаю, что именно говорили злоумышленники людям, которые потом поджигали военкоматы. Их могли запугивать. Я думаю, что с учетом общей ситуации в стране и СВО очень многие люди переживают за свою жизнь, за жизни и здоровье близких людей. Поэтому людей легко запугать и спровоцировать даже на поджог военкомата, — прокомментировала Москвина.

Она добавила, что «если на весах в одной чаше собственная жизнь, а в другой поджог военкомата, то люди скорее всего выберут поджог». К тому же, полагает собеседница NEWS.ru, люди могут совершать поджоги «в сердцах» если предложение совпадает с их убеждениями. Например, если человек не поддерживает СВО или боится, что родственников могут мобилизовать.

Мы же даже в детстве часто слышали: «Да пусть эта школа сгорит, лишь бы в нее не ходить никогда». Так же мог подумать и взрослый человек. Поэтому если ему поступает звонок с предложением поджечь военкомат, он может согласиться, потому что это близко его ценностям. А в совокупности с давлением шансы на совершение этого действия повышаются, — резюмировала Алена Москвина.

За последние несколько суток в разных уголках России произошло более 20 случаев поджогов военкоматов. Во многих из них задержанные утверждали, что из звонили неизвестные и по разным причинам требовали совершить этот шаг.

Так, во Всеволожске Ленинградской области задержали 76-летнего поджигателя военкомата. В Петербурге военкомат пытались сжечь в третий раз за два дня. 68-летняя москвичка даже прилетела в Вольск, чтобы поджечь военкомат.