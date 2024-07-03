«Лениться — нормально»: психолог о трудоголизме как расстройстве психики Психолог Волкова: трудоголизм — это расстройство психики, которое надо лечить

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Трудоголизм — это расстройство психики, которое надо лечить или корректировать, заявила NEWS.ru психолог Елена Волкова. По ее словам, любому ментально здоровому человеку свойственно лениться, однако у некоторых людей зацикленность на работе достигает крайностей и в таком случае человеку необходимо оказать помощь.

Трудоголизм — это расстройство психики, которое порой надо лечить, корректировать. Потому как любому здоровому человеку свойственно лениться. И это нормально. В моей практике встречались люди, которые без преувеличения трудились по 20 часов ежедневно. Такое увлечение работой не может не сказываться на здоровье, — сказала Волкова.

Она добавила, что в России подчас слово «трудоголик» воспринимается позитивно, его главный синоним — «трудолюбие». Но на самом деле, по словам психолога, ничего позитивного в таком явлении нет. Из-за перенапряжения у трудоголиков начинаются обострения различных заболеваний, и в итоге человек рано или поздно попадет в больницу, заключила Волкова. Она посоветовала переключать внимание таких людей на другие сферы жизни, например, активно вовлекать в занятия спортом и находить хобби.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президента России Владимира Путина трудоголиком. Таким образом он ответил на вопрос, наложила ли СВО oтпечаток на график главы государства. По словам Пескова, российский лидер работает с раннего утра и до поздней ночи и мало спит.