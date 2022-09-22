Психолог назвала признаки фейковых сообщений про российскую СВО на Украине Психолог Дэйс призвала россиян не верить «запугивающим» публикациям про СВО в стиле «нам конец»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Психолог Эрстея Дэйс в разговоре с NEWS.ru призвала россиян не верить анонимным публикациям о ходе СВО на Украине в стиле «нам конец». Эксперт добавила, что о лживости сообщений говорят и слишком «запугивающее» содержание, обилие негативных утверждений, дискредитация принимающих ответственные решения лиц, а также призывы к немедленному распространению информации. Она также посоветовала опираться на официальные релизы Минобороны РФ, МЧС РФ, Минздрава и прочих ведомств.

По ее словам, подобные посты в Сети — попытка «без единого выстрела посеять панику и деморализовать граждан РФ, проникнуть в глубокий тыл, посеять конфликтную, тлетворную информацию».

Будьте бдительны, не верьте на 100% информации, если в ней: запугивание, обилие негативных утверждений, запоминающиеся, навязчивые слоганы наподобие рекламных, особенно если они содержат прямые призывы, категоричность, черно-белые оттенки: ура-ура или «нам конец», дискредитация лиц, принимающих ответственные решения. Зримый, выразительный образ врага, героя и/или жертвы. Врага мы должны ненавидеть, героя обожествлять, жертву спасать любой ценой, — рассказала собеседница.

Со особым скепсисом Дэйс призвала воспринимать сообщения, где присутствуют: апелляция к неким высшим силам, религиозные образы и терминология, теории заговора и конспирологические фантазии, анонимность автора, отсутствие ссылок на первоисточник и невозможность проверить достоверность информации, «стоковые» иллюстрации или «кричащий», очевидный фотошоп.

[Вбросами являются] призывы к незаконным действиям — куда-то выходить, бежать, что-то срочно подписать и так далее. Опирайтесь на официальные сообщения Минобороны РФ, Минздрава РФ и МЧС РФ. Меньше потребляйте эмоционально заряженную информацию. Не заражайтесь ей и не передавайте тревогу далее, по цепочке своих контактов. Поверьте: именно ваше смятенное состояние нужно вашему противнику, какую бы личину он ни принял, — подытожила Дэйс.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что спецслужбы Украины усилили информационные атаки против россиян в соцсетях: они призывают своих интернет-добровольцев от имени жителей РФ сеять панику в Сети. Он добавил, что с момента заявлений о проведении референдумов в Донбассе украинские СМИ бросились распространять фейки для дезориентации граждан РФ.