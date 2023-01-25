Психолог назвала признаки деструктивных отношений Психолог Кочергина призвала прекращать отношения, в которых есть насилие

Фото: shutterstock

Насилие является одним из первых и важных сигналов для прекращения отношений, рассказала семейный психолог и психотерапевт Ася Кочергина. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что насилие делает любые отношения деструктивными и их практически невозможно спасти.

Любое насилие недопустимо. Никакая работа над отношениями, никакая терапия невозможна, пока есть насилие. Оно должно быть остановлено сразу и не повторяться вновь, — отметила психотерапевт.

Кочергина посоветовала обратить внимание на баланс власти в отношениях. Если партнер проявляет замашки диктатора, необходимо выходить на диалог, по словам эксперта. Психолог объяснила, что в паре могут быть любые договоренности, но они не должны переходить во власть одного партнера.

Третьим признаком деструктивных отношений психотерапевт назвала неумение договариваться. Кочергина объяснила, что люди в отношениях должны уметь принимать совместные решения и обсуждать возникающие проблемы. Способность спокойно поговорить и решить проблему совместно психолог считает главным показателем счастливого совместного будущего.

Психолог Инна Макарова ранее объяснила, почему партнеры часто разочаровываются друг в друге после заключения брака. По словам эксперта, главным камнем преткновения становятся бытовые привычки, которые могут раздражать одного из супругов.