Драные футболки и козявки: названы причины разочарований после свадьбы Психолог Макарова: пары распадаются после свадьбы из-за бытовых привычек в совместной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вступления в брак люди зачастую разочаровываются в своей второй половинке, полагая, что после свадьбы партнер изменился в худшую сторону, но такие проблемы связаны с разным отношением к совместной жизни, объяснила психолог Инна Макарова. Эксперт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что дело не в половой принадлежности, а в человеке. Случается так, что один продолжает вести себя так, как привык в обычной жизни, но для другого человека это может быть неприемлемо, отметила она.

Один считает, что после начала совместной жизни можно не стесняться: ковырять в носу при второй половине, ходить в драных футболках, не закрывать дверь в туалет. Для другого все это неприемлемо, — объяснила Макарова.

По мнению психолога, универсального решения проблемы не существует. Но если пару устраивают бытовые привычки друг друга, то у них все будет в порядке, отметила эксперт.

Другое дело, когда одному партнеру что-то не нравится, а второй даже не догадывается, что не так. В таких ситуациях важно уметь поставить себя на место другого человека, понять его точку зрения и принять ее, сказала врач.

Ранее социальный психолог Александр Шахов рассказал, что после развода люди по-разному переживают разлуку, но в определенных случаях справиться с болью после расставания могут помочь только совместные походы на терапию. По словам Шахова, если не проработать проблему со специалистом, ее последствия могут проявиться даже спустя 20 лет.