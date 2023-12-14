Психолог назвала причины постоянных опозданий Психолог Панфилова: постоянно опаздывающие люди склонны к депрессии

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Уровень невротизации у людей в России за последние годы увеличился, рассказала NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, стресс сказывается на всех сферах жизни, включая работу. Люди, склонные к депрессии, начинают чаще опаздывать, ошибаются или забывают о важных задачах и планах, пояснила эксперт.

Реакция на стресс, безусловно, может проявляться по-разному. Тем не менее есть общие вещи, которые свойственны каждому. Например, при сильном стрессе человек начинает чаще ошибаться, забывать о важных вещах или планах. У многих проявляется апатия, из-за чего, в частности, сотрудники начинают опаздывать на работу или даже теряют к ней интерес. Согласно опросу, чуть меньше половины россиян всегда приходят на работу вовремя. Людям пришлось столкнуться с пандемией, из-за политической ситуации кто-то перестал общаться с родственниками, не выезжал за границу, — сказала Панфилова.

Психолог добавила, что отсутствие эмоциональной разрядки приводит к негативным последствиям. Она посоветовала соблюдать режим дня и ночи, почаще отдыхать на природе и заниматься спортом.

Справиться с этим можно самостоятельно либо прибегнув к помощи специалиста. Главное — это понять, что для тебя лучше. Если человек понимает, что его состояние скажется на работе или на отношении коллег, придется приложить усилия. Например, немного изменить график работы. В целом, чтобы справиться с депрессивным состоянием или тревожностью, стоит почаще отвлекаться, соблюдать режим, — рассказала Панфилова.

Ранее психолог Людмила Швайбович посоветовала планировать все заранее, учитывая время, на которое человек обычно задерживается, чтобы перестать опаздывать. По ее словам, надо продумать образ, проверить, чтобы все необходимые вещи были под рукой, и рассчитать необходимое время, чтобы выйти.