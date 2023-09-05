Психолог рассказала, как перестать опаздывать Психолог Швайбович посоветовала планировать все заранее

Фото: shutterstock.com

Чтобы перестать опаздывать, следует планировать все заранее, учитывая время, на которое человек обычно задерживается, посоветовала психолог Людмила Швайбович. В разговоре с «Радио 1» она уточнила, что надо продумать образ, проверить, чтобы все необходимые вещи были под рукой, и рассчитать необходимое время, чтобы выйти.

Нужно спланировать все заранее: собрать образ, проверить, чтобы все было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40, — пояснила специалист.

По словам психолога, постоянные опоздания могут быть связаны с отсутствием чувства времени или же с прокрастинацией. Она пояснила, что в таких случаях людям свойственно отвлекаться на посторонние вещи. Если же человек раньше не был склонен опаздывать и вдруг резко начал это делать, то стоит задуматься, с чем это может быть связано. Может оказаться, что предстоящее событие вызывает отторжение.

Когда человек не умеет чувствовать время, ему следует нарабатывать этот навык, подчеркнула Швайбович. Так, можно садиться в тишине, посмотреть на часы и запомнить время. После этого следует закрыть глаза и дать себе задание открыть их через минуту. При этом не нужно считать в уме или ставить таймер, важно довериться своим ощущениям.

Невролог Галина Данилевская ранее посоветовала отказаться от вредных привычек, чтобы справиться с тревожностью. По словам специалиста, такое состояние также часто является следствием неспособности принимать решения.