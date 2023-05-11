Психолог назвала причины ночных кошмаров и раскрыла значение таких снов Психолог Пименова: через ночные кошмары подсознание напоминает о внутренних конфликтах

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Ночные кошмары часто беспокоят людей из-за нерешенных внутриличностных конфликтов, рассказала NEWS.ru психолог Евгения Пименова. Эксперт добавила, что подобные сны нельзя трактовать дословно, но популярные сюжеты реально расшифровать. Она подчеркнула, что внутриличностный конфликт представляет собой разногласия «между нашими различными частями".

Происходит внутриличностный конфликт — конфликт между нашими различными частями. Одна, например, хочет уйти с работы и заняться творчеством, а другая говорит, что хобби жизнь не обеспечит. Или одна хочет дать родителям отпор в ответ на нетактичные вопросы, а другая говорит, что родители — это святое. Большая часть конфликтов нами не осознается, мы можем их блокировать, но психика всегда найдет лазейку, в том числе во снах, — отметила Пименова.

Собеседница добавила, что кошмары не трактуют дословно, а ключи к расшифровке выстраиваются самим человеком на основании индивидуальных смыслов, но в психологии все же присутствует ряд универсальных сюжетов. Так, кошмар про лес может являться метафорой страха, вода или земля — это мать, бурная река — беспокойные мысли, дом — отражение внутреннего мира или место безопасности, а лестница - символ перерождения и изменений. Психолог также подчеркнула, что сны могут являться переработкой ярких переживаний, произошедших с человеком в течение дня.

В этом смысле сны скорее помогают нашей психике, делая часть работы, пока мы спим. Если во сне убегаем от надвигающегося цунами, то можем, например, интерпретировать это как то, что нам нужно принять какое-то важное решение и оттягивать уже невозможно, а агрессия с нашей стороны во сне может трактоваться как не выраженная претензия и застрявшая обида в жизни, а страшный сон может быть связан с внутренней тревогой, — заявила эксперт.

По ее словам, все персонажи кошмара иногда отражают самих людей, но без знания о том, что происходит в жизни человека, с какими переживаниями и вопросами он сталкивается, невозможно объяснить, почему ему снится тот или иной сюжет.

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