Психолог назвала основную причину агрессивного поведения у подростков Психолог Гладышева: обычно причиной агрессии у подростков становятся проблемы со сверстниками

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В работе с агрессивным подростком необходимо смотреть в суть проблемы, а не пытаться разобраться со следствием, заметила в разговоре с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, необходимо понять, почему подросток проявляет агрессию. Эксперт подчеркнула, что как правило подростков к «закрытию в играх» и странному агрессивному поведению приводят проблемы со сверстниками в школе.

Необходимо выяснить, что не так в жизни подростка и откуда берется агрессия. Обычно проблемы в школе приводят к этому. Необходимо также узнавать, вовлечены ли в решение проблемы родители. Или они, может быть, вообще не в курсе. Кстати, в большинстве таких случаев выясняется, что родители как будто и не знают, что с их ребенком происходит, — сказал Гладышева.

Также она оценила две позиции в дискуссии о влиянии компьютерных игр на подростков, которые ведут себя агрессивно. Одно из точек зрения указывает на то, что игры толкают подростков к проявлению насилия, а второе, напротив, говорит, что с их помощью несовершеннолетние могут сублимировать накопившуюся в них злобу.

Я не могу занять ни одну из этих сторон. Понимаете, все очень индивидуально. Относительно сублимации стоит сказать, что чувство не может прости «выйти» из человека. И оно будет проявляться все время в зависимости от тех или иных ситуаций. То есть, никакая игра от чувства не избавит, а только уберет на время. Это такая компенсация, — сказала Гладышева.

Эксперт заметила, что это (выплеск эмоций через игру — NEWS.ru) не работает. Более того, такие увлечения могут даже провоцировать подростков на проявление определенного поведения.

При этом во всех 100% случаев неизвестно, играли ли устроившие стрельбу подростки в определенного характера игры или же так сложилось. Не знаю, что с ними происходит во время игры, но не вижу связи между компьютерной игрой и снижением агрессии, — подчеркнула психолог.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин сказал, что травля и буллинг в российских школах являются основными причинами школьного шутинга. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимание на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают. По его словам, если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, трагедий, наподобие стрельбы в Ижевске и Керчи, не было бы.