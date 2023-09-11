Психолог назвала оптимальное количество кружков для ребенка Психолог Наумова: в начальной школе ребенку стоит посещать не более трех кружков

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Сверхнагрузка не идет детям на пользу, а в первом классе родителям лучше не записывать школьника в дополнительные кружки, если он не успевает в учебе, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, со второго по четвертый класс рекомендовано посещать не более двух-трех секций.

Когда мы видим, что ребенок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребенок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность. В первом классе лучше не торопиться, внедрить один кружок, если все нормально, вводим второй, но не более, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что со второго по четвертый класс рекомендовано два-три кружка в неделю, если ребенок «тянет» школьную программу, успевает гулять со сверстниками, находится на свежем воздухе, успевает выполнять домашнее задание и отсыпаться.

Ранее педагог-психолог Марина Завадская заявила, что родители должны постараться быть мягче с ребенком в общении, чтобы он смог легче адаптироваться к школе. По ее словам, переход от каникул к учебе должен проходить плавно, иначе это может вылиться в стресс для ребенка и болезни.