Психолог назвала нетипичные способы справиться с тревогой

Российский психолог Светлана Беляева назвала нетипичные способы, которые могут помочь справиться с тревогой. В частности, она посоветовала начать читать вслух, пишет Lenta.ru.

Беляева считает важным элементом защиты от стресса способность оставаться собой. Она посоветовала вспомнить о маленьких удовольствиях, а также о том, что помогает в будничной жизни. По мнению эксперта, в тяжёлое время важно оставаться стабильным. Она порекомендовала составить распорядок дня, в котором существенная часть времени будет отведена на приятные занятия. Беляева уверена, что за счёт этого можно сократить чтение тревожных новостей.

Когда нет сил ни на что — читайте про себя, а лучше — вслух себе и другим людям, взрослым и детям, потому что чтение вслух обладает волшебным успокаивающим эффектом, запускает конструктивные процессы в мозге и активизирует воображение, — добавила психолог.

Помимо этого она посоветовала посещать культурные мероприятия — концерты, выставки, спектакли — и оставаться вежливым. Эксперт подчеркнула, что таким образом можно будет избежать негативной реакции окружающих, что понизит общий градус тревожности.

Ранее психолог Илья Слободчиков рассказал, что пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние стабилизируется.