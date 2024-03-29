Психолог назвала лучший способ загладить вину перед женой Психолог Наумова: подарки помогут мужьям загладить вину перед женами

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Если мужу нужно загладить вину перед супругой, в первую очередь необходимо рассказать о причине своего негативного поступка, сообщить о своих чувствах и переживаниях, рассказала NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она посоветовала интересоваться чувствами супруги, чтобы подобная ситуация не повторилась. Также психолог рекомендовала мужьям сопроводить извинения подарками и комплиментами.

Необходимо действовать по ситуации, когда-то нужны комплименты, пообещать, что подобное больше не повторится. Самое главное — передать свое раскаяние и впредь никогда не поступать таким образом. Самое главное, чтобы были искренние и честные позывы. Извинения можно сопроводить подарками, цветами, комплиментами и добрыми словами, — отметила Наумова.

Ранее семейный психолог Ольга Романив посоветовала не пытаться изменить интересы и хобби партнера, чтобы не испортить отношения. Специалист подчеркнула, что разнообразие хобби делает отношения более увлекательными, также важно уважать интересы возлюбленного и поддерживать его. Кроме того, не стоит исправлять личностные черты второй половинки. Если принимать эти особенности, то можно выстроить гармоничные отношения.