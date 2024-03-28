Психолог раскрыла, какие черты не стоит пытаться менять в партнере Психолог Романив: не стоит пытаться изменить интересы партнера

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Чтобы не испортить отношения, не стоит пытаться изменить интересы и хобби партнера, посоветовала семейный психолог Ольга Романив. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что разнообразие хобби делает отношения более увлекательными. Важно уважать интересы возлюбленного и поддерживать его.

Разнообразие интересов и хобби делает отношения более увлекательными. Вместо попыток изменить интересы партнера лучше поддерживать и уважать их, — пояснила эксперт.

Также не стоит исправлять личностные черты второй половинки. Если принимать эти особенности, то можно выстроить гармоничные отношения. Важно уважать и то, как человек выражает свои эмоции. Некоторые люди привыкли проживать все в себе, а другим, наоборот, необходимо выговориться. Романив уточнила, что ни в коем случае нельзя упрекать партнера за физические особенности и внешние данные. Если изменения во внешности слишком заметны, то лучше вместе заняться спортом или создать традицию гулять по вечерам.

Психолог Юлия Синютина ранее рассказала, что следует как можно чаще хвалить своего бойфренда или супруга, чтобы свести любимого мужчину с ума и укрепить отношения. Она порекомендовала чаще произносить фразу «Ты супер». По ее словам, это окажет на мужчину «магическое воздействие».