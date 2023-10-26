Психолог назвала главные ошибки родителей в воспитании детей Психолог Дугенцова посоветовала родителям больше узнавать об эмоциях ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое важное для ребенка — это общение, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Родителям необходимо больше интересоваться эмоциями своих детей, а не зацикливаться на оценках в школе и наказаниях. По словам эксперта, также стоит изучить собственный внутренний мир.

Часто родители делают большой упор на знания и оценки детей в школе. На самом же деле, если немного почитать о возрастной психологии, можно сделать вывод, что самое важное для ребенка — это общение. Стоит больше узнавать об эмоциях ребенка: как относится к тому, что узнал, с кем подружился, почему, — объяснила Дугенцова.

Многие родители не понимают, что такое зажатые эмоции, считает эксперт. От этого они могут упрекать детей в странном поведении. Это является большой ошибкой, так как в воспитании нужно уметь находить общий язык. Не стоит при этом впадать в крайности и либо запрещать ребенку все, либо разрешать.

Очень часто я встречаю родителей, которые чрезмерно наказывают своих детей. Например, ограждаются, перестают разговаривать с ребенком. С точки зрения психики стоит изучить этот вопрос, понять, чего говорить и делать не стоит. В противном случае ребенок со временем может замкнуться в себе и перестать доверять взрослым, — добавила эксперт.

Ранее психолог Панфилова посоветовала заводить детей в психологически зрелом возрасте. По ее словам, на него влияет множество факторов — от воспитания до финансовых возможностей.