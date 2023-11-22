Психолог назвала главную причину одиночества Психолог Наумова: одиночество возникает из-за детских триггеров

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Причины одиночества прежде всего кроются в неправильном мышлении человека и неверном восприятии ситуации, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, чаще всего одиночество возникает из-за детских триггеров и во взрослом возрасте появляются проблемы с самооценкой.

Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди. Дальше человек пребывает в детском триггере, где все эти процессы усиливаются. В какой-то момент человек просто не понимает, что с ним происходит, — сказала Наумова.

Далее по инерции приходят уничтожающие человека мысли. Вместо того чтобы начать хвалить себя, быть приветливым, оказаться в окружении людей, пойти на новую работу, в театр, найти новый круг друзей и завязать отношения или вспомнить о старых друзьях, родственниках, человек не видит для себя этих вариантов. В конце концов часто это приводит к депрессии, подытожила психолог.

Ранее Наумова заявила, что одиночество вызывает чувство пустоты и ненужности, что приводит к появлению различных заболеваний, вплоть до онкологии. По ее словам, из-за падения самооценки и обиды на весь мир страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, появляются психические заболевания, ухудшается сон, ускоряется старение.