Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями Психолог Наумова рассказала, как бороться с детскими страхами с помощью рисунка

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Родители могут самостоятельно, без обращения к специалисту, помочь детям справиться со страхами и фобиями, и для этого есть эффективный метод, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, ребенку нужно предложить слепить или нарисовать свой страх, поговорить с ним, а затем отделить его от себя.

На одном стуле сидит ребенок, а на втором находится рисунок или слепленная фигура страха. Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него. Если да, то мы этот страх ломаем, разрываем пластилин или рисунок и выкидываем в мусорку, — отметила Наумова.

Психолог подчеркнула, что родителям важно чаще хвалить ребенка, не допускать конфликтных ситуаций, криков в семье, а также помогать ему адаптироваться в разных жизненных ситуациях, не запугивая при этом. Если случились неприятности, то ребенка не нужно ругать, а необходимо анализировать и поддерживать. Получающий заботу и принятие ребенок легко справится со страхом и вырастет в решительного взрослого, подытожила Наумова.

Ранее специалист рассказала, что некоторые детские страхи и фобии могут передаваться ребенку от родителей, а чтобы избежать подобной ситуации, на детей нельзя транслировать собственную тревогу. По ее словам, при детях лучше избегать разговоров на тревожные темы, не скандалить и не драться, так как подобное поведение вызывает у ребенка страх.