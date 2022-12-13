Психолог назвал способы изменить жизнь в лучшую сторону Психолог Суслов посоветовал адекватно воспринимать жизненные проблемы

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Для того чтобы изменить жизнь в лучшую сторону, человеку важно принять ответственность за свою жизнь и обрести истинное желание изменить именно себя, а не обстоятельства, рассказал РИАМО психолог Илья Суслов. Также важно изменить свое отношение к жизненным проблемам, ведь тревога и страхи способны исказить их восприятие и сделать человека неспособным к активным действиям, добавил специалист.

Все, что мы сегодня имеем, это следствие наших решений и выборов. Что посеяли, то и жнем. Не надо обвинять всех вокруг в проблемах. Важно признать свои ошибки, оценить происходящее, поставить новые цели и пойти за мечтой! Мы вправе менять работу, окружение, включая партнера, друзей, а также условия и место жизни, — подчеркнул Суслов.

Психолог добавил, что «додумывание» реальности часто приводит к тому, что люди начинают жить в собственном иллюзорном мире, где все люди начинают восприниматься сквозь призму личных предубеждений и ожиданий человека. Чтобы преодолеть это, важно повышать осознанность с помощью общения с более опытными и успешными людьми, чтения книг и статей, просмотра мотивационных фильмов и проработки своих установок.

Кроме того, излишний оптимизм и идеализация также способны отдалить человека от адекватного восприятия жизненных трудностей. Вместе с тем эксперт посоветовал мыслить позитивно и помнить, что все цели достижимы, а проблемы — решаемы.

Психолог Петр Мушинский ранее рассказал — чтобы справиться с тревогой без помощи лекарств, в первую очередь следует найти ее причину, в чем может помочь ведение дневника. По его словам, остановить поток тревожных мыслей может помочь диафрагмальное дыхание, при котором после медленного глубокого вдоха нужно задержать дыхание на несколько секунд и затем выдохнуть. Также эксперт посоветовал практиковать осознанность во время приступов тревоги — вести разговор с самим собой о причинах тревоги, ее оправданности и способах повлиять на ситуацию.