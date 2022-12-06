Психолог назвал пять главных вопросов для первого свидания Психолог Раков: на первом свидании необходимо узнать, каковы цели в жизни у вашего собеседника

Фото: shutterstock.com

Главные пять тем разговора на первом свидании — здоровье, любовь, окружение, свобода (материальная, передвижения, слова, творчества) и цели в жизни, заявил NEWS.ru психолог Павел Раков. Эксперт добавил, что встреча не должна превращаться в допрос, а интересующую информацию лучше получать через наводящие вопросы.

Главные темы на первом свидании: здоровье, любовь, окружение, свобода (материальная, передвижения, слова, творчества), цели в жизни. Например: «Я планирую через год поучаствовать в городском марафоне. А как ты поддерживаешь физическую форму?», «Петербург — город моей мечты. Вижу себя хозяйкой маленькой питерской кофейни. А ты хочешь всегда жить в Волгограде или, может быть, тоже хотел бы переехать?», — подчеркнул Раков.

Ранее психолог Сафина Риналия рассказала, что измена чаще всего обусловлена неуверенностью в себе. По ее словам, человек со здоровой и стабильной самооценкой не пойдет на такой шаг. Также частой причиной женских измен является месть за обиды, которые возникают в ходе отношений, но, по словам специалиста, такой путь решения проблем примитивен.

Она предупредила, что измена зачастую приводит к полному распаду отношений и тяжелейшим переживаниям чувства вины, которые легко могут довести до депрессивных состояний.