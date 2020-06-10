Психолог из-за ДТП с Ефремовым объяснил, почему алкоголики садятся за руль

https://static.news.ru/photo/ac9f0dec-ab40-11ea-ac44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Люди, страдающие алкоголизмом, редко считают себя больными и из-за этого не думают о потенциальной опасности для себя и окружающих. Так случилось и с актёром Михаилом Ефремовым, устроившим пьяное ДТП с летальным исходом в центре Москвы. Так считает аддиктолог и клинический психолог Михаил Хорс.

Во-первых, они не признают себя больными людьми. Топором, например, нормального человека по ноге ударили, он, осознавая свою ущербность за руль не сядет, потому что он осознает свою неполноценность. Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, и поэтому, собственно, они находятся в нормальном состоянии, — приводят слова специалиста «Невские Новости».

Хорс отметил, что для терапии алкоголиков существует десятилетиями отработанный подход. Он позволяет убедить страдающего этим недугом пациента, в том, что он действительно имеет проблемы с алкоголем и зависимость от него.

В качестве примера психолог привёл опыт Германии, где пойманного пьяным за рулём не допускают к управлению авто, пока он не пройдёт специальную программу. Такие методы, отметил Хорс, являются очень эффективными.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, СМИ сообщили, что актёр пытался покончить с собой.