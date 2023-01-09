Психолог дала советы, как выполнять предновогодние обещания Психолог Винокурова посоветовала не перегружать себя целями на новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для выполнения своих предновогодних обещаний необходимо выбирать наиболее комфортный способ достижения цели и сфокусироваться на конечном результате, рассказала «Радио 1» психолог Юлия Винокурова. Специалист назвала важным аспектом визуализацию своей цели, которую посоветовала представить в мыслях и на бумаге. Например, при планировании покупки нового дивана можно распечатать фотографию желаемой модели и поместить на видном месте. Психолог также призвала адекватно оценивать силы и награждать себя за каждый важный шаг.

Визуализация цели и все, что связано с конечным представлением, отлично действует на перфекционистов. Им очень важно представлять результат в начале. Хочешь похудеть на 10 кг? Повесь себе на главное место в шкафу платье, которое в таком случае ты сможешь надеть. И сразу цель станет немножечко ближе, — пояснила Винокурова.

Люди зачастую хотят достичь всего и сразу, но важно не перегружать себя различными задачами, предостерегла эксперт. Нужно оставаться честным перед собой. Так, при весе 100 кг похудеть на 40 очень трудно, на это нужно заложить большой срок и получить группу поддержки, потому что рано или поздно мотивация у всех с такой задачей пропадает, признала она.

Награждение самого себя за каждое маленькое достижение прибавит вдохновения и поможет сделать небольшой перерыв, отметила специалист. Например, если вы хотите накопить 30 тыс. руб. и уже отложили 5 тыс., можно «похвалить» себя, купив на 500 руб. торт или билет в кино.

Но такие способы сработают не для всех, предупредила Винокурова. Каждый должен сам выбрать для себя метод, который подойдет ему, отмечается в публикации.

Мы все, как разные цветочки, разные растения, обладаем своими типами личности и своими особенностями. Все это может хорошо работать с одним человеком и абсолютно не работать с другим, — сказала Винокурова.

Ранее педагог-психолог Алевтина Пауль рассказала, с чем может быть связано нежелание ребенка возвращаться в школу после новогодних каникул. По ее словам, причины могут быть самые разные, и это не повод ругаться, нужно просто поговорить с ребенком, выяснив, как у него идут дела на учебе, в отношениях со сверстниками и учителями.