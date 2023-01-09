Психолог объяснила, почему дети не хотят возвращаться в школу после каникул Психолог Пауль объяснила нежелание детей возвращаться в школу после каникул загруженностью

Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Если ребенок не хочет возвращаться в школу после новогодних каникул, это не повод ругаться, для начала нужно разобраться в проблеме и выяснить причины, рассказала педагог-психолог Алевтина Пауль. Специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» посоветовала поговорить с ребенком, расспросить его про одноклассников, учителей, а также про предметы, узнать, что ему нравится, а что не устраивает. Если ему сложно дать четкий ответ, можно использовать различные формулировки и строить вопрос так, чтобы ребенок мог просто сказать «да» или «нет», отметила Пауль.

Причины у ребенка могут быть самые разные. Это могут быть сложности с предметом, проблемы с одноклассниками или же конфликт с учителем. Также ребенок может быть просто вымотан. <...> Действовать нужно мягко, а начать беседу в располагающей обстановке, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, спокойно и расслабленно, — посоветовала психолог.

Зачастую с этим сталкиваются дети, которые сильно загружены: получают хорошие оценки, занимаются в спортивных секциях и кружках, добавила Пауль. Психолог также назвала возможной причиной усталости гормональные сбои и нехватку витаминов.

Для разговора с ребенком помладше можно использовать игровую форму, посоветовала Пауль. Для этого она предложила смоделировать ситуацию: например, робот сына или кукла дочери не хочет идти в школу. И спросить у ребенка, в чем причина.

Если причина известна, то обязательно постарайтесь помочь. Помните, что вы не должны обвинять своего ребенка, нужно всячески показать ему свою поддержку, — отмечается в публикации.

Ранее психолог Марк Шишлев рассказал, что психика школьников достаточно неустойчива, а самооценка учеников зачастую зависит от педагогов. Негативный отзыв учителя о школьнике вместо справедливой оценки его знаний или поступка может развить у ребенка тревожность и привести к заниженной самооценке, объяснил он. Шишлев отметил, что серьезное влияние на психику ребенка может оказать и выступление перед группами людей, в том числе во время ответа у доски или на школьных мероприятиях. Психолог обратил внимание, что публичные выступления зачастую заставляют нервничать даже взрослых с окрепшей психикой, а для детей такие события могут наложить заметный отпечаток как при провале, так и в случае удачи.