Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе

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Ребенку важно узнать от родителей больше информации о новой школе, это поможет ему быстрее адаптироваться, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, перед переходом в другую школу мама и папа должны поддержать ребенка, подготовить его морально, выслушать все опасения и страхи, а главное — объяснить, почему необходимо сменить учебное заведение.

Родители должны обязательно туда поехать вместе с ребенком, посмотреть школу, познакомиться с классом и классным руководителем, пройтись по территории школы, чтобы было меньше неизвестного и больше понятного. Важно не заставлять менять школу, а помочь ребенку принять это решение. У него должна быть мотивация, чтобы привыкать к новой школе, иначе возникнет обида на родителей и будет слишком велик риск дезадаптации, потому что ребенок может назло делать все, чтобы не ужиться в новой школе, — объяснила Наумова.

Психолог отметила, что в адаптации ребенку в первые два-три месяца помогут неформальные мероприятия, на которых можно пообщаться с ребятами из класса. Это могут быть походы в театр, кино или на природу.

Если ребенок общительный, он быстро подружится с несколькими ребятами. Нужно как можно быстрее обзавестись связями и знакомствами, чтобы ребенку стало хорошо и уютно в новой школе, — подытожила Наумова.

Ранее психолог Ирина Леонова объяснила, как эффективно и комфортно общаться с подростками. Она посоветовала не пытаться заниматься нравоучениями и склонять ребенка к задушевным беседам, поскольку это может охладить отношения.