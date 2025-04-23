Психолог дала советы, как сдать ЕГЭ без последствий для здоровья Психолог Калистратова призвала пропить курс витаминов перед подготовкой к ЕГЭ

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Старшеклассникам рекомендуется пропить курс витаминов перед подготовкой к экзаменам, заявила НСН психолог Анфиса Калистратова. Она также призвала родителей отслеживать режим сна и приема воды выпускников.

Если у старшеклассников появляются круги под глазами, это может говорить о нехватке витамина D, витамина C. Плюс к этому стресс <...>. За три месяца до экзаменов нужно пропить комплекс витаминов, — посоветовала Калистратова.

Она также порекомендовала выпивать 30 мл воды на каждый килограмм веса. Например, при весе 50 кг ребенку необходимо употреблять 1,5 литра воды в день, уточнила эксперт. Калистратова также предостерегла старшеклассников от приема транквилизаторов для снижения уровня стресса.

Детский психолог Меседу Булач ранее заявила, что родителям не следует ругать и стыдить ребенка после провала выпускного экзамена. По ее мнению, взрослым важно дать время детям на эмоциональное принятие этой ситуации.