Психолог дала советы, как избавиться от синдрома «хорошей девочки» Психолог Прокаева посоветовала не подстраиваться под других

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Чтобы избавиться от синдрома «хорошей девочки», нужно реже подстраиваться под других, посоветовала психолог Светлана Прокаева. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнила, что, повысив переносимость неодобрения, можно побороть страх быть отверженным, который лежит в основе синдрома.

Чем больше вы продолжаете подстраиваться под остальных, тем больше вы подкармливаете свой страх отвержения или наказания, — пояснила психолог.

Важно принять тот факт, что нравиться всем невозможно, это поможет научиться ставить свои интересы выше интересов окружающих. Кроме того, Прокаева порекомендовала говорить «нет», когда не хочется что-то делать. По ее словам, взрослый человек должен уметь переживать негативную реакцию окружающих на отказ, чтобы перестать стараться быть хорошим для всех.

Психолог Ирина Канищева ранее рассказала, что одной из основных ошибок в поведении, которые отталкивают мужчин, является излишняя самокритичность женщин. По ее словам, когда девушка считает себя недостаточно красивой, умной или успешной, это легко считывается при общении. Таким девушкам лучше сместить фокус внимания на свои положительные качества и просто получать удовольствие от общения.