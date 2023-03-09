Психолог рассказала, как делать уроки с ребенком без нервов Психолог Савчук посоветовала заниматься с ребенком в дошкольном возрасте

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С ребенком нужно начинать заниматься еще в дошкольном возрасте, чтобы облегчить себе выполнение с ним домашнего задания, посоветовала психолог Оксана Савчук. Она рассказала KP.RU, что для этого можно учить дошкольника выводить буквы в прописях. Это поможет ребенку лучше фиксировать полученную информацию в школе, а родителям сберечь нервы.

Первоклашка с «поставленной» рукой будет лучше слышать учителя и фиксировать полученную информацию, в том числе домашнее задание. Также подарите шестилетке часы. Он должен понимать, что время не бесконечно. Есть 40 минут на урок, а есть час на домашнюю работу. Расскажите ему про эти рамки, - пояснила эксперт.

По словам психолога, нужно объяснить ребенку, что домашнее задание – это его прямая обязанность. Необходимо дать первокласснику ощущение, что при выполнении упражнений он не останется без помощи, если она необходима. Родителю следует объяснить задание и вместе решить первый пример, а после дать ребенку самостоятельность.

Савчук также порекомендовала включить образы в обучение. Например, наглядно показывать правила по русскому языку. Картинка поможет лучше запомнить необходимую информацию. При этом следует делать домашнюю работу с ребенком только в начальных классах. По мнению эксперта, родителю следует подключаться в старшей школе только тогда, когда появляются новые предметы. Детей, у которых нет творческих способностей, не следует заставлять рисовать или шить – эту ответственность на себя следует взять родителям.

Ни в коем случае не стоит кричать на детей. Если взрослый человек понимает, что не справляется и начинает злиться, следует обратиться за помощью к родственникам. По словам психолога, крик у ребенка может вызывать ощущение, что его не любят, или стать единственной мотивацией для обучения.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала прививать детям любовь к чтению на собственном примере. По ее словам, ребенок должен видеть, как мама или папа читают, и понимать, что это неотъемлемая часть взрослой жизни.