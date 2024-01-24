Психолог дала совет россиянам, уставшим от поиска «идеального» партнера Психолог Соловьева призвала россиян отказаться от поиска «идеального» партнера

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Идеальных партнеров не существует, поэтому необходимо прекратить надеяться на чудо и начать искать подходящего человека, заявила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, у каждого человека есть плюсы и минусы, и это необходимо учитывать. Если же человек хочет найти себе именно идеального партнера, то этот вопрос необходимо проработать.

Никаких идеальных партнеров не существует. Слово «идеальный» к человеку неприменимо, потому что мы очень дуальны. У нас есть плюсы и минусы. Поэтому сейчас я бы предложила всем, кто ищет идеального партнера, отказаться от этой мысли. Если у вас эта мысль сидит где-то глубоко, проработайте ее как-то и попытайтесь договориться с собой, заменить эту формулировку на «поиск подходящего для себя партнера», — объяснила Соловьева.

«Идеал» — это слово, которое может ввести человека в ловушку, заявила психолог. Если человек задает себе цель найти такого партнера, то он настраивает себя на то, что любая мелкая ссора является поводом разрушить отношения.

Ранее психолог Натали Штейнбрехер посоветовала не пытаться сохранить брак ради детей. По ее словам, родители, заявляющие, что держатся вместе исключительно из-за того, что ребенку нужна семья, на самом деле не расстаются из-за своих страхов, а в результате может страдать психика ребенка.