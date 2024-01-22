Психолог рассказала, почему не стоит сохранять брак ради детей Психолог Штейнбрехер: сохранение брака без любви подорвет психику ребенка

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Если в браке не осталось любви и полноценных отношений, то не стоит его сохранять ради ребенка, рассказала в беседе с РИАМО педагог-психолог Натали Штейнбрехер. По ее словам, родители, заявляющие, что держатся вместе исключительно из-за того, что ребенку нужна семья, на самом деле не расстаются из-за своих страхов, а в результате страдает детская психика.

Не стоит сохранять семью ради детей. Напротив, лучше подать на развод ради их будущего благополучия, раз вы осознали, что прежние хорошие отношения стали для вас невыносимыми, — подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что такие пары держатся вместе из страхов одиночества, общественного осуждения, сложного материального положения и так далее. Психолог призвала задуматься, значимы ли эти страхи настолько, что ради них можно жертвовать здоровьем ребенка. По словам Штейнбрехер, формирование моделей поведения и реакции на жизненные ситуации происходит у детей в возрасте до 6–7 лет и, если они видят тяжелые отношения между родителями, они будут воспроизводить такое поведение во взрослом возрасте.

Общение с противоположным полом, уважение друг к другу, самооценку, поведение и многое другое дети перенимают от своих родителей. Получается, что мы, взрослые, своим примером учим детей жить, — подчеркнула специалист.

Ранее детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова рассказала, что в случае, если родители разводятся, ребенку нужно донести информацию об этом максимально корректно и при этом простым языком. По ее словам, ребенок должен понять, что родители не перестанут его любить.