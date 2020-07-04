Психиатр рассказал, как доказать невиновность устроившего ДТП Ефремова

https://static.news.ru/photo/d7d51bb0-bdfa-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко назвал обстоятельства, при которых актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать наказания по состоянию здоровья.

По словам эксперта, доказанное состояние невменяемости обвиняемого может стать основанием для освобождения его от ответственности. Если специалисты подтвердят, что у Михаила Ефремова случился эпилептический припадок, то он понесёт ответственность лишь за управление автомобилем в нетрезвом виде, но не за смертельное ДТП.

Косенко назвал и другой вариант, при котором артист может избежать ответственности.

Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, алкогольного параноида, если он будет стационарно подтверждён, то Ефремов также будет освобождён от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией, — цитирует врача Пятый канал.

Он добавил, что юристам Ефремова также предстоит доказывать наличие расстройств сознания, но это будет сложно, так как на практике таких случаев происходит мало — 2-3% на сотню.

Ранее стало известно о том, что юристы актёра Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает артист. Адвокаты собираются заявить, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией, которая может вызвать ступор и тремор конечностей. И очередной приступ якобы случился непосредственно перед аварией.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности. Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты. Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.