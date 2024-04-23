Психиатр оценил опасность новой субкультуры у детей Врач Казанцев: если ребенок увлекается фурри, его нужно показать психотерапевту

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Увлечение детьми субкультурой фурри (антропоморфными животными) не несет в себе опасности, рассказал NEWS.ru психотерапевт Алексей Казанцев. Однако, отметил он, если поведение ребенка беспокоит родителей, то его можно показать психотерапевту или клиническому психологу.

Это новая молодежная субкультура, она не является опасной для психики здорового ребенка. Очередная волна увлечения для молодого поколения. Это что-то наподобие, как были раньше ЭМО, готы. Да, к сожалению, некоторые из них стали пациентами психиатрических клиник, но это значит, что у них и до этого была предрасположенность к психическим отклонениям. Сейчас они пытаются так самовыражаться, думаю, что здесь нет риска для окружающих, — объяснил собеседник.

Он напомнил, что дети в подростковом возрасте переживают большой всплеск гормонов. Кроме того, на увлечения ребенка влияет век интернета, где популяризируются разные направления, в том числе фурри.

Ранее психотерапевт Александра Миллер выразила мнение, что уроки целомудрия могут повлиять на развитие девиантного поведения среди подростков и усилить его проявления. Специалист подчеркнула, что данная идея «попахивает сектой». По ее словам, ограничения порождают несчастливые браки и даже могут повлиять на формирование маньяческих наклонностей.