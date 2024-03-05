«Попахивает сектой»: психотерапевт раскритиковала идею уроков целомудрия Психотерапевт Миллер: уроки целомудрия могут усилить девиантное поведение

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Уроки целомудрия могут повлиять на развитие девиантного поведения среди подростков и усилить его проявления, считает психотерапевт Александра Миллер. В разговоре с «360» специалист подчеркнула, что данная идея «попахивает сектой». По ее словам, ограничения в сексе порождают несчастливые браки и даже могут повлиять на формирование маньяческих наклонностей.

Чрезмерно пуританское воспитание очень часто порождает не только несчастливые браки, но и маньяков, которые впоследствии реализуют все то, что долгие годы подавляли в себе. Это как придерживать струю воды пальцем — уберите его, и тут же вас зальет с ног до головы, — пояснила психотерапевт.

Учитель Наталья Тихонова в свою очередь считает, что российское общество не готово к такой субкультуре. По ее словам, «футболки девственности», которые предложили ввести в качестве мерча, будут вызывать насмешки и даже критику со стороны одноклассников. При этом педагог отметила, что не совсем понятно, кто будет прививать субкультуру целомудрия школьникам, которые не посещают храмы. Учитель считает, что вместо таких уроков лучше укреплять семейные ценности среди подростков.

Один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай ранее заявил, что нельзя уменьшать количество часов обществознания в школах. По его словам, во многие высшие учебные заведения на ряд гуманитарных специальностей принимают по результатам ЕГЭ именно по этому предмету.