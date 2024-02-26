Автор Конституции РФ призвал не сокращать часы обществознания в школах Политик Шахрай: нельзя уменьшать часы изучения обществознания в школах

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Нельзя уменьшать количество часов обществознания в школах, заявил политолог и один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай. В беседе с НСН он подчеркнул, что во многие высшие учебные заведения на ряд гуманитарных специальностей принимают по результатам ЕГЭ именно по этому предмету. По его словам, пока нужно оставить все как есть.

Есть такая поговорка: «Лучшее — враг хорошего». Поскольку у нас в стране на целый блок гуманитарных факультетов принимают по результатам ЕГЭ по обществознанию, не надо менять и уменьшать количество часов этого предмета. Пусть пока все останется как есть, — пояснил политик.

Он также обратил внимание, что из школьных экзаменов исключают ряд тем, таких как «демократия», «гражданское общество» и «международное право». Шахрай иронично отметил, что это происходит, так как «достигнута высшая планка» в данных процессах.

До этого Минпросвещения предложило сократить количество часов обществознания в школах в пользу уроков истории. Для этого планируется скорректировать вопросы ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что работы над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находятся на завершающем этапе. По его словам, этот учебник будет «кардинально лучше» предыдущих.