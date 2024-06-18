Психиатр объяснила, когда квадробика может быть опасна для детей Психиатр Портнова: квадробика может быть опасна при нарушении социальных норм

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Движение квадроберов, в рамках которого дети увлекаются звериными повадками и переодеваются, может быть опасно, если несовершеннолетние начинают нарушать социальные нормы, заявила в беседе с KP.RU детский психиатр Анна Портнова. Она добавила, что родителям стоит оценивать ситуацию с холодной головой.

Тревогу надо бить, когда игра полностью поглощает ребенка в ущерб другим увлечениям, занятиям, общению, учебе. Когда полностью охвачен и забросил все дела, если нарушает какие-то социальные нормы, — уточнила Портнова.

Портнова обратила внимание, что пока не встречала в практике случаев, когда дети заигрывались в зверей до болезненных проявлений. Она напомнила, что молодые люди прежде надевали черные наряды и гуляли по кладбищам, а позже такие образы сменялись на розовые. В случае осложнения ситуации родителям стоит обратиться за помощью к врачам.

Психотерапевт Алексей Казанцев ранее не нашел опасности в новой молодежной субкультуре фурри. Он добавил, что это движение является очередным увлечением для молодого поколения.