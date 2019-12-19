Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять на алкоголь и наркотики всех водителей. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, у которых не заметны внешние признаки неадекватного состояния.
Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования. Водителям оставят право отказаться от теста без правовых последствий,
Проверки предлагается проводить, используя бесконтактный детектор или бумажный наркотест.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ГИБДД усложнит теоретическую часть экзамена на права. Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков заявил, что ведомство собирается увеличить число задач в этой части экзамена. По его словам, новые вопросы в первую очередь будут касаться основных знаний о безопасном вождении.
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