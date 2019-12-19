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Следствие собирается избрать меру пресечения в виде ареста или домашнего ареста в отношении бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Об этом заявил член ОНК Москвы, руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Он также уточнил место нахождения седьмого фигуранта уголовного дела о хищении у банка «Восточный», сообщает ТАСС. Александр Цакунов задержан и помещён следствием в ИВС. 20 декабря в Басманном суде в...