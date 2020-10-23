Против избившего девушку блогера Mellstroy завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/bd93596a-1511-11eb-afbb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бурим Фото: mellstroy/instagram.com

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, который бил девушку лицом об стол.

По словам источника в правоохранительных органах, вечером 22 октября молодого человека допросили.

Он под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»), — рассказал источник.

Он уточнил, что согласно результатам экспертизы, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, девушка, которую в прямом эфире избил Бурим, пожаловалась на угрозы.

Накануне стример Андрей Бурим в прямом эфире несколько раз ударил гостью Алёну Ефремову головой об стол. Конфликт произошёл во время стрима на платформе Twitch. Девушка попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил её за голову и несколько раз ударил лицом о стол. В этот момент он заявил, что никогда не говорил ничего подобного. После он поднял пострадавшую со стула и вытолкнул из кадра.

На своей странице в Instagram Ефремова выложила фотографию, на которой видно, что у неё разбиты губы, а зубы испачканы в крови.