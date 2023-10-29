На Дудя могут завести дело из-за интервью с Цыгановой Бородин потребовал возбудить дело на Дудя после его слов в интервью с Цыгановой

Фото: Sport-Express/TASS

Юрий Дудь

Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на «дискредитацию» армии, передает Telegram-канал SHOT. Общественник попросил проверить по упомянутой статье новое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем.

Бородина возмутило «грубое осуждение» специальной военной операции на Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США». Интервью с Викторией и Вадимом Цыгановым вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа. Журналист в том числе обсуждал с семейством и вопросы политики. Цыгановы с февраля 2022 года высказываются в поддержку СВО.

После выхода интервью Виктория Цыганова в Telegram выложила ссылку на видео и просила подписчиков не смотреть его. По ее словам, все видео было сделано нейросетью.

Ранее уголовное дело после интервью с Юрием Дудем было возбуждено против российско-американской журналистки, писательницы, переводчицы и активистки Маши Гессен. Ее тоже обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.