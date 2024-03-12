Против авиакомпании S7 возбудили дело ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за отказа разработать ценовую политику

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении российской авиакомпании S7, сообщает пресс-служба ведомства. Перевозчик не исполнил предупреждение ФАС о необходимости разработать ценовую политику. От компании требовалось рассчитать и установить плату за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне, а также правила определения отклонения от него.

ФАС установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Ведомство пришло к выводу, что различия цен не связаны с качеством оказания услуг на борту. Кроме того, регулятор выяснил, что дополнительные расходы и время приобретения билетов также не влияют на их ценообразование.

Служба приняла решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь». В случае установления вины авиакомпании грозит штраф, — говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба ранее признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» занимающими коллективное доминирующее положение на рынке (73,1%). Отмечается, что компании выразили добровольную готовность снизить отпускные цены на ряд кормов, предоставив торговым сетям — партнерам промоскидки до 30%.