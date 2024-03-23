«Просто ад»: местный житель рассказал о последствиях пожара в «Крокусе» Москвич рассказал о запахе жженого пластика в городе из-за пожара в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стойкий запах жженого пластика появился в районах Москвы из-за пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошла стрельба, сообщил NEWS.ru местный житель Иван. По его словам, до 22:00 запаха гари почти не было. Он отметил, что в районе Строгино невозможно открыть окна.

В Митино получше, но вот Строгино — там просто ад. Окна не открыть. До 22:00, несмотря на пожар, запаха гари почти не было. А вот в 22:00 ровно огонь перебросился на соседнее помещение: во-первых, огонь заметно усилился, во-вторых, появился стойкий запах жженого пластика и держался до Пятницкого шоссе. Учитывая, что Строгино находится ближе, вся улица Исаковского и Маршала Катукова должна быть покрыта смогом, — рассказал собеседник.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора Подмосковья порекомендовали гражданам не выходить на улицу из-за угрозы отравления. По данным ведомства, опасность существует в связи с пожаром в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы были слышны автоматные очереди. Кроме этого, показывалось, как посетители в спешке пытались найти укрытие. Сами музыканты не пострадали.