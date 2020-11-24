16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Прокуратура запросила 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

14:12, 24 ноября 2020 14
Леонид Маркелов Леонид Маркелов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гособвинение просит Нижегородский районный суд приговорить к 17 годам лишения свободы обвиняемого во взятке и превышении полномочий экс-главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом журналистам рассказал его адвокат Игорь Трунов.

Прокурор Потапов запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы. Другим фигурантам дела — Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой — 10 лет и 4,5 года соответственно, — цитирует ТАСС защитника.

Он добавил, что прокурор просит отправить Маркелова отбывать наказание в колонию строгого режима, остальных — в колонию общего режима.

Как сообщал NEWS.ru, Леониду Маркелову 19 ноября продлили срок содержания под стражей до 2 марта 2021 года. Тогда же меру пресечения продлили и другим фигурантам дела о коррупции — экс-главе марийской телекомпании Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства Ираиде Долгушевой. Первая останется в СИЗО до 2 марта, вторая — до 14-го.

Экс-глава Марий Эл был арестован в апреле 2017 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном приобретении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кожановой вменяется посредничество во взятке, а Долгушевой — злоупотребление полномочиями. По версии следствия, Маркелов получил от учредителя одного из предприятий 235 млн рублей за покровительство. При этом взятка была замаскирована под гражданско-правовую сделку.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео