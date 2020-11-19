Экс-главе Марий Эл продлили срок ареста

https://static.news.ru/photo/ae45d94a-2a71-11eb-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, который обвиняется в коррупции, продлён срок содержания под стражей до 2 марта 2021 года. Соответствующее решение вынесено Нижегородским районным судом.

Арест также продлили ещё двум фигурантам дела — бывшей главе марийской телекомпании Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства Ираиде Долгушевой. Первая останется в СИЗО до 2 марта, вторая — до 14-го.

Адвокат Маркелова Елена Вяткина рассказала «Интерфаксу», что 23 ноября начнутся прения по делу. Они будут проходить в помещении СИЗО.

Экс-глава Марий Эл был арестован в апреле 2017 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном приобретении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кожановой вменяется посредничество во взятке, а Долгушевой — злоупотребление полномочиями. По версии следствия, Маркелов получил от учредителя одного из предприятий 235 млн рублей за покровительство. При этом взятка была замаскирована под гражданско-правовую сделку.

Ранее NEWS.ru писал, что Йошкар-Олинский городской суд изъял у Маркелова развлекательный центр площадью 17,6 тыс. кв. м и стоимостью более 111 млн рублей.