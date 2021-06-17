Прокуратура проверяет поездку челябинских чиновников в Дубай за госсчёт

Прокуратура проводит проверку законности расходования бюджетных средств чиновников регионального правительства и мэрии Челябинска в Дубай. Представители власти съездили в ОАЭ за госсчёт и объяснили свою поездку пандемией, пишет «Коммерсант».
В частности,
Оплачена поездка была через сайт госзакупок, авиаперелёты из Екатеринбурга и размещение в пятизвёздочном отеле DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences были оплачены за счёт казны.
Проверка была инициирована прокуратурой после многочисленных публикаций в СМИ. Средняя стоимость проживания чиновников в отеле составила 8 тысяч рублей в сутки на человека, авиабилеты — 50 тысяч рублей с человека.
По итогам «обучения» не был представлен ни один обещанный проект по благоустройству и развитию города. К тому же был превышен срок самой поездки.
Как сообщалось ранее, в Тюменской области школа требовала со старшеклассников плату в 100 рублей за пользование душем. Учащиеся из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений в Тобольском районе приехали на несколько дней в село Булашово для сдачи ГВЭ и ЕГЭ.