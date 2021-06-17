Прокуратура проверяет поездку челябинских чиновников в Дубай за госсчёт

https://static.news.ru/photo/24368a02-cff2-11eb-a4a7-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокуратура проводит проверку законности расходования бюджетных средств чиновников регионального правительства и мэрии Челябинска в Дубай. Представители власти съездили в ОАЭ за госсчёт и объяснили свою поездку пандемией, пишет «Коммерсант».

В частности, съездили за счёт казны мэр Наталья Котова, министр экономики региона Наталья Лугачёва. По документам поездка проходит как командировка на обучение по программе Master of Public Administration от бизнес-школы «Сколково». Она проходила с 29 мая по 5 июня. Изначально в Дубай вылетели мэр города Наталья Котова и её заместитель Владимир Шамне, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Также к ним присоединилась министр экономического развития области Наталья Лугачёва.

Оплачена поездка была через сайт госзакупок, авиаперелёты из Екатеринбурга и размещение в пятизвёздочном отеле DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences были оплачены за счёт казны.

Проверка была инициирована прокуратурой после многочисленных публикаций в СМИ. Средняя стоимость проживания чиновников в отеле составила 8 тысяч рублей в сутки на человека, авиабилеты — 50 тысяч рублей с человека.

По итогам «обучения» не был представлен ни один обещанный проект по благоустройству и развитию города. К тому же был превышен срок самой поездки.

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