Прокуратура хочет узнать диагноз Навального в рамках дела о клевете

https://static.news.ru/photo/525acbf0-e60a-11ea-a53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура попросила рассматривающий дело о клевете суд истребовать из омской больницы информацию о диагнозе Алексея Навального.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в суде.

Прокуратурой заявлено ходатайство об истребовании из больницы в Омске, где проходил лечение Навальный, его диагноз, — поделилась собеседница журналистов.

Кроме того, в прокуратуре попросили перенести заседание.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.

Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете. Как писал NEWS.ru, 10 августа московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.