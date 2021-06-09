Прокатчики: «запрет» электросамокатов может коснуться не только Петербурга

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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Российские туристы смогут значительно сэкономить при поездке на курорты Греции, если маршрут будет пролегать через Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Такой бюджетный способ предлагается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что сразу два авиаперевозчика ОАЭ объявили об открытии рейсов в Грецию, которые будут выполняться дважды в неделю в период с июля до середины сентября. Стоимость прямых рейсов...