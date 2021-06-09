Прокатчики: «запрет» электросамокатов может коснуться не только Петербурга

Блокировка сервисов аренды самокатов и их изъятие может после Петербурга распространиться на другие регионы России. Об этом NEWS.ru заявили в компании по шерингу Red Wheels. В данный момент в Северной столице изымают электросамокаты со стоянок. Пользователи говорят, что мобильные приложения кикшеринга недоступны, стоянки закрыты.
Все приложения, которые раньше работали, теперь не работают. Наш сервис развился и мы в этом сезоне в Петербурге не запускались. Поэтому нас это, слава Богу, не коснулось. Однако всех коллег в Петербурге коснулось, самокаты постепенно пропадают с улиц. Это началось вчера вечером, поэтому вполне возможно, что в ближайшее время такая же ситуация будет в других регионах, — заявили в Red Wheels.
По предварительной информации, следователи закрывают сервисы из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после наезда на пешехода.
Ранее в Министерстве транспорта предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограмм.