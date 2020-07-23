Прохладно и сыро будет в Москве в пятницу

https://static.news.ru/photo/fbdb60f8-cd60-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в столичном регионе не изменится, будет дождливо и не жарко, но подрастёт атмосферное давление, сообщают синоптики.

Москва и Подмосковье находятся в тыловой части циклона. При переменной облачности возможны кратковременные дожди, максимально воздух прогреется лишь до 18–20 градусов, по области — до 22 градусов, передаёт портал «Метеоновости».

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 60%.

Синоптики отмечают, что температурный и кислородный режимы благоприятны для метеозависимых жителей региона, но люди страдающие гипертонией, гипотонией, сосудистыми заболеваниями могут почувствовать себя плохо.

Самым холодным за всю историю наблюдений в Москве 24 июля было в 1901 году, тогда воздух не прогрелся и до пяти градусов тепла. А 25 июля 2010 года термометры в столице показали почти 37 градусов жары, уточняет «Метеобюро».

Как писал NEWS.ru ранее, летняя погода вернётся в российскую столицу уже в ближайшие выходные, 25–26 июля. Дожди прекратятся, а температура начнёт подниматься.