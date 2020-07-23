Профсоюз обвинил «Аэрофлот» в отказе помогать семье погибшего пилота

https://static.news.ru/photo/12a8e66a-ccc7-11ea-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После смерти пилота Дамира Ахметова, наступившей 24 ноября 2019 года от сердечной недостаточности во время полёта, компания «Аэрофлот» изменила норму коллективного договора и отказывается помогать семье погибшего. Об этом сообщили в Шереметьевском профсоюзе лётного состава (ШПЛС), лидер которого Игорь Дельдюжов прибыл в Омск для участия в судебном разбирательстве вдовы лётчика с авиаперевозчиком.

Президент ШПЛС Игорь Дельдюжов 21 июля прибыл на суд в город Омск, чтобы высказать свою позицию по данному вопросу. Представитель «Аэрофлота» даже не считает нужным лично присутствовать, выступая по видеосвязи. Может, считают, что и так уже победили, зачем тратить силы? — говорится на сайте профсоюза.

В сообщении также сказано , что согласно действующему на момент смерти Дамира Ахметова пункту 7.8 коллективного договора ПАО «Аэрофлот», «в случае смерти работника или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, работодатель выплачивает десять годовых заработков, исходя из заработка за последний год работы (в соответствии с трудовым законодательством единовременное пособие в сумме, установленной на день выплаты минимальной оплаты труда за пять лет, а остальная сумма за счёт собственных средств работодателя)».

Однако семье Ахметова выплаты, предусмотренные пунктом 7.8, выплачены не были, что является прямым нарушением действующего законодательства. Более того, пункт 7.8 уже изменён, чтобы в дальнейшем у работников не возникало такого права, — подчёркивается в сообщении.

В июне около 500 сотрудников «Аэрофлота» подписали коллективное письмо гендиректору компании Виталию Савельеву в поддержку семьи Дамира Ахметова.

Авиакомпания «Аэрофлот» при решении вопроса о выплате семье погибшего пилота компенсации, согласно коллективного договора, заняла позицию, что гибель пилота в «вестибюле воздушного судна» (в закабинном пространстве) не является гибелью при производстве (при исполнении служебных обязанностей). Следственно, выплаты семье пилота не положены. Мы, нижеподписавшиеся, считаем данную позицию авиакомпании, являющейся «лицом» отрасли, безответственной, этически кощунственной и антисоциальной, — отмечается в петиции.

Также в обращении указано, что в нарушение закона представителей ШПЛС, членом которого был Ахметов, не включили в комиссию по расследованию несчастного случая.

В Кировском суде Омска рассматривается иск вдовы пилота Анастасии Ахметовой к ПАО «Аэрофлот». Она требует взыскать с компании 10 среднегодовых заработков мужа и по 3 млн рублей на каждого члена семьи, всего — 34 млн рублей. Во время одного из заседаний представители «Аэрофлота» заявили, что пункт 7.8 после гибели пилота подвергся редактированию, поскольку ранее он не был «раскрыт».

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года рейс «Аэрофлота», следующий из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону. Оказалось, что во время полёта скончался один из пилотов — 49-летний Дамир Ахметов. У него остались жена и двое детей. Вдова хочет добиться от авиакомпании компенсации, положенной по коллективному договору. Она утверждает, что в последнее время её супруг работал без выходных, что и могло привести к его смерти. «Аэрофлот» отвечает, что пилот страдал хронической сердечной недостаточностью и поэтому скончался — однако это означает, что он не мог быть допущен к полётам. Кроме того, авиаперевозчик решил изменить коллективный договор с сотрудниками, чтобы, вероятно, застраховать себя от необходимости выплачивать компенсации в подобных случаях.

В марте вдове пилота обещал помочь депутат Госдумы Андрей Альшевских.