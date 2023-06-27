Профессор развеял миф о способах избавиться от седины Профессор Гильденскиольд: ни один из способов избавиться от седины не является успешным

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Ни один из исследованных способов избавиться от уже появившейся седины не оказался успешен, развеял существующий миф о возможности остановить данный процесс профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. Он отметил в беседе с LIFE.ru, что воспрепятствовать изменениям в организме не удалось ни внутренними, ни внешними воздействиями.

На эту тему ведется множество исследований. Но, хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом. Пока никакими воздействиями, внутренними или внешними, не удалось коренным образом остановить или обратить вспять происходящие в организме изменения, — уточнил эксперт.

По словам профессора, информация о том, что снижение уровня стресса может помочь избавиться от седины также не является научно доказанной. Профессор объяснил, что изначально волосы человека бесцветные, но благодаря действию меланина и фермента тирозиназы они окрашиваются. С возрастом производство этих пигментов снижается, что ведет к появлению пустот и седине.

Гильденскиольд отметил, что на рост количества седых волос влияют гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D и В, меди, железа, различных микроэлементов. Кроме того, стресс также влияет на ускорение данного процесса, но при этом он не является определяющим фактором. Профессор предупредил, что различные процедуры, направленные на сохранение красоты волос, такие как окрашивание или перманентная завивка, тоже входят в группу факторов, которые приводят к поседению.

Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что ускорить появление седины могут сладкие, жирные и жареные продукты. По ее словам, подобные блюда способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов.