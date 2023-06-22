Стало известно, какие продукты могут вызвать седину Диетолог Соломатина предупредила о влиянии сладкого на появление седины

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Ускорить появление седины могут сладкие, жирные и жареные продукты, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала «Москве 24», что подобные блюда способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Сладкое, жирное и жареное негативно влияет на состояние волосяных фолликул, из-за них ухудшается прохождение в волосы меланина.

Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это все сладкое, жирное и жареное. <...> Такие продукты негативно влияют на наши волосяные фолликулы и ухудшают прохождение в них меланина. В результате он не может окрасить волос, и тот остается серебристым, — уточнила диетолог.

По словам специалиста, сладкая, жирная и жареная пища не только влияет на состояние волос, но и в целом ускоряет старение организма. Она посоветовала как можно реже включать подобные продукты в свой рацион питания.

Врач-косметолог Татьяна Энтель ранее рассказала, что причиной появления морщин в молодом возрасте могут стать внешние факторы, такие как фотостарение, неправильный уход за кожей, курение и употребление алкоголя. По ее словам, слишком активная мимика лица может также вызвать появление признаков старения раньше положенного срока.