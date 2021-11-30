Профессор объяснил, почему медики распространяют мифы о вакцинации

Медики могут распространять мифы о вакцинации, поскольку ищут эмоциональную поддержку на фоне собственных психологических травм, нанесённых пандемией коронавируса, заявил профессор Института психологии РАН Тимофей Нестик. По его словам, в такой ситуации они теряют точку опоры, как и люди без медицинского образования, сообщает РБК.

Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдёт такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора, — пояснил учёный.

Летом 2021 года Институт психологии РАН провёл опрос, показавший, что две трети россиян отказались от прививок, поскольку такой совет им дали знакомые врачи. Нестик считает, что подобную позицию медиков можно объяснить уровнем знаний, специализацией, снижением социального доверия или негативным опытом перемен.

В вопросе прививок россияне часто прислушиваются к мнению знакомых врачей, подчеркнул профессор. Он считает важным, чтобы специалисты рекомендовали вакцинироваться и популяризировали прививочную кампанию.

Ранее стало известно, что число вакцинированных в России от коронавируса превысило 70 млн человек, за предыдущую неделю были вакцинированы 3 млн жителей страны. Около 56% россиян старше 60 лет также прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет.