Профессор рассказал, получит ли распространение движение NEET в России Профессор Сафонов: движение NEET пока не дошло в полной мере до России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Движение NEET, чьи участники сознательно отказываются учиться и работать, пока еще не дошло в полной мере до России, заявил в беседе с «Москвой 24» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, остановить явление поможет борьба с социальным неравенством, а также прививание тяги к труду среди молодого поколения.

В массовом сознании возникает иллюзия: можно ничего не делать и получать доход. Поэтому нужно пропагандировать достоинства труда, — уточнил Сафонов.

Профессор также обратил внимание на то, что люди придерживаются идеологии NEET, так как чувствуют социальную несправедливость. Тогда они нередко учатся довольствоваться малыми нуждами.

Он также выступил за то, чтобы вовлекать школьников в занятия спортом, творчеством и другими видами активности. По мнению Сафонова, при достижении успехов несовершеннолетние бессознательно приучаются к работе и стремятся к новым знаниям.

Кроме того, в Росси важно повышать показатели производительности труда и замещать человека машинами на физических работах, продвигая для это профессии с творческой и высококвалифицированной деятельностью, где необходимо управлять и создавать новые продукты, заключил профессор.

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина ранее поддержала инициативу о запрете распространения в России идеологии чайлдфри, при которых люди сознательно отказываются стать родителями. Она уточнила, что сейчас в России остро наблюдается проблема с демографическими показателями.