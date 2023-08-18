Продюсер назвал условия успеха российских видеоигр за рубежом Продюсер Шеленговский: российским видеоиграм не хватает персонажей-иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские видеоигры станут популярнее за рубежом, если добавлять в них персонажей-иностранцев, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Шеленговский. В качестве примера он привел любую «стрелялку», где одним из героев станет представитель Китая, Ирана, Бразилии, США или Индии.

Нашим игроделам придется в тех же стрелялках или стратегиях добавлять персонажей-иностранцев. Например, китайцев, иранцев, даже американцев. Геймеры за рубежом будут им сопереживать, особенно если местом действия станет их родина, которую нужно защищать, — отметил Шеленговский.

Он напомнил, что РФ и компании-разработчики из РФ давно известны за пределами страны: онлайн-проекты War Thunder, MMO RPG «Аллоды Онлайн», Escape from Tarkov («Побег из Таркова»), фантастический шутер Atomic Heart. Последняя, подчеркнул собеседник, получила на популярных цифровых платформах 88% положительных отзывов, при этом сюжет развивается в альтернативной версии истории СССР.

На примере игр-симуляторов «Ил-2 Штурмовик», War Thunder и прочих иностранцы заинтересовались техникой и героями из своих стран, а также внутриигровой атрибутикой, связанной с их родиной: выбрать свое государство, сражаться за него, защищать. Нужны яркие и харизматичные персонажи, обеспечивающие дополнительную рекламу. Вспомните Call of Duty c Гостом и капитаном Прайсом, — считает Шеленговский.

По его словам, успех гарантирует «мощный и запоминающийся саундтрек», который можно слушать как отдельное музыкальное произведение.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, сообщается на сайте Кремля. Такое решение глава государства принял после посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».