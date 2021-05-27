Проблема курицы и яйца: в ОП назвали недооценённые туристические места

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов назвал недооценённые, по его мнению, места России, перспективные для внутреннего туризма. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru в ходе организованного палатой форума «Сообщество», прошедшего во Владикавказе.

— В условиях, когда границы закрыты, а все гостиницы Краснодарского края выкуплены на лето, что вы посоветуете россиянам?

— Пляжный отдых наших сограждан интересует больше всего. Но если мы видим, что всё забронировано, то нужно искать другие моря в нашей стране или пресноводные водоёмы. Есть масса недооценённых великолепных мест. Я, например, могу назвать Смоленское Поозёрье. Это несколько десятков чистейших озёр, в которых ты видишь свои пятки, погружаясь в воду. Великолепная природа, ощущение, что ты находишься в Которской бухте в Черногории. И рядом вся индустрия культурного отдыха.

Можно остановится в Ейске, на Азовском море или около Таганрога. Это прекрасное чистое море, которое не так освоено туристами и поэтому остаётся более экологичным, чем другие места.

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Например, портал, который мы развиваем, — «Живое наследие.РФ» — такие локальные туристические магниты открывает в большей степени. Это что касается пляжного отдыха.

Но пляжным отдыхом отпуск не ограничивается. Есть другие варианты — открывать для себя новые города, малые сёла, агротуризм. А можно это комбинировать.

Например, река даёт возможность комбинировать пляжный отдых с посещением исторических мест, которые не хуже Золотого кольца. Боровск, Таруса, Чекалин — самый маленький город России, Белёв со своей пастилой, Константиново — родина Есенина. Это колоритные места, от которых можно получить массу впечатлений.

На той же Оке в Калужской области находится парк птиц — это самый большой птичник в России. Или, например, Музей мусора, где показывают, что можно произвести из отходов: начиная от дивана, заканчивая мусорным лабиринтом.

— А как там обстоят дела с гостиницами?

— Цена начинается от 800 рублей до 8000 за очень комфортный домик в Смоленском Поозёрье.

— А что вы скажете про сервис?

— Все зависит от цены, к сожалению, и развитости туристического места. Если вам нужен сервис, то в Москве или Казани его легче найти, чем в сельском поселении. Или в центральном отеле города будет лучше, чем на окраине.

— У нас есть проблемы нехватки гостиниц?

— Гостиницы не появляются в одночасье. Плюс это риск. Те, кто открывает новые гостиницы, они рискуют — откроются границы и гостиницы будут нерентабельны, хотя сейчас забиты. Плюс сезонность — в межсезонье нет туристов. Поэтому здесь есть проблемы курицы и яйца — когда повышение привлекательности территории, появление новых туристических «магнитов» в то же время вызывает нехватку мест. А нехватка мест отталкивает от территории. И здесь трудно разобраться, что первично. Нужно продвигать такие места.

— А если откроют границы, то турпоток схлынет и гостиницы не будут строить?

— Если откроют границы, то может появиться турпоток из-за рубежа. Но чтобы он пришёл — нужно работать на продвижение на внешних рынках. А этим пока мало кто занимался.

— А кто этим должен заниматься?

— Этим должны заниматься разные люди — Ростуризм, региональные власти, собственники этих мест.